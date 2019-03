Banda di ladri intercettata a Reggiolo, dopo un inseguimento fugge a piedi

Intercettata dai Carabinieri di Reggiolo un’auto con a bordo tre ladri, intenti a cercare case da svaligiare. I ladri infatti, una volta trovati dai militari, hanno fatto partire un inseguimento al culmine del quale sono fuggiti a piedi. A bordo del mezzo sono stati trovati kit da scasso, apparecchiature per le comunicazioni durante i furti e accessori per il camuffaggio. Anche l’auto su cui viaggiavano è risultata rubata, durante un furto del 25 dicembre scorso. Rilevate le impronte dei ladri, che saranno usate per risalire ai responsabili.