Bambino si scatta una foto con il cellulare rubato, nei guai il padre

Un bambino ha preso il telefono del padre, risultato in seguito rubato a qualcun’altra, e ha deciso di scattare un selfie. Il gesto però ha messo nei guai il genitore, colpevole di aver derubato una donna della borsetta qualche giorno prima: la donna infatti, prima di rivolgersi alle autorità ha chiamato il cellulare e ha provato ad accordarsi con la persona che aveva risposto, in modo da riavere quantomeno borsetta e documenti. La donna ha quindi recuperato gli oggetti, tra cui lo stesso telefono, ritrovandoli nel posto stabilito con il ladro. Una volta acceso il cellulare però si è accorta delle foto scattate dal bimbo, che ha permesso di risalire all’autore del gesto, già noto alle autorità, denunciato poi per furto aggravato.