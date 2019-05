Bambino investito sulle strisce pedonali, a Sant’Ilario

Un bambino di 9 anni di Sant’Ilario è stato investito da un’auto all’incrocio tra via della Libertà e via Don Borghi, mentre si trovava con la madre sul marciapiede: attraversando le strisce pedonali, il giovane è stato investito da un’auto guidata da una ragazza italiana di 33 anni che si è trovato davanti il piccolo. Sul posto sono poi giunti i soccorsi inviati dal 118 che hanno trasportato il bambino al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia dove è giunto in codice di media gravità.