Ballottaggio a Reggio Emilia, si delinea il quadro politico

A Reggio Emilia comincia a farsi sempre più delineato il quadro politico in vista del ballottaggio del 9 giugno tra Luca Vecchi e Roberto Salati. A favore di quest’ultimo si schiera il comitato antidegrado dei residenti della zona stazione. I cittadini di “Reggio Emilia Sicura” affermano: “Invitiamo i nostri aderenti e simpatizzanti, per il ballottaggio del 9 giugno, a recarsi al voto e sostenere il candidato sindaco Roberto Salati, in coerenza con la posizione già dichiarata di disponibilità e sostegno alle forze politiche che si sarebbero impegnate, nella prossima amministrazione, ad applicare politiche riguardanti temi come la sicurezza e il degrado sociale e ambientale, in netta antitesi con quelle effettuate dalla uscente amministrazione e dalle due precedenti”.