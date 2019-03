Autocarro in fiamme durante la notte, a Rolo

Un autocarro parcheggiato in via Martin Luther King a Rolo in un’area di sosta e di proprietà di una 30enne indiana, ha preso fuoco durante la notte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Novellara insieme ai Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e iniziato le operazioni di analisi del rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Ancora in corso di quantificazione i danni provocati dall’episodio.