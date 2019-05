Autobus scolastico con cinture di sicurezza non funzinanti, a Guastalla

Gli agenti di polizia di Guastalla hanno bloccato un autobus in partenza per una gita scolastica con destinazione Bologna a causa di alcune irregolarità che avrebbero potuto mettere in pericolo l’incolumità dei bambini a bordo: oltre metà delle cinture di sicurezza del mezzo infatti non funzionavano, e l’autista è stato multato. I ragazzi sono comunque riusciti a partire grazie all’azienda di trasporti che ha messo a disposizione un secondo autobus, mentre il primo è stato affidato alla Motorizzazione per dei controlli ulteriori.