Auto ribaltata, a Baiso

Un’auto finisce fuori strada ribaltandosi su se stessa, in una zona particolarmente impervia di via Castellino a Baiso. Al suo interno, il soccorso alpino, i soccorsi del 118 e i Carabinieri hanno trovato una persona rimasta ferita, portata immediatamente all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, in condizioni gravi.