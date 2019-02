Auto in fiamme a Cadelbosco

Cadelbosco di Sopra, incendiato un furgone rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco: il mezzo, parcheggiato in via don Dall’Oglio nei pressi dell’azienda Fertec, è stato visto in fiammella un passante, che ha allertato la centrale del 115, che ha inviato dal Comando di via della Canalina una squadra di pompieri. Dopo aver spento l’incendio, è stato analizzato il veicolo, e al momento sebbene non siano chiare le cause, non si esclude nessuna ipotesi.