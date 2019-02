Autista non fa salire un ragazzino straniero sul pullman

Dopo 8 mesi dal fatto, arriva una denuncia di violenza privata per Seta, a carico di un autista dipendente della Saca di Bologna in subappalto in alcune aree di Reggio Emilia e Modena: nel piazzale dell’autostazione di Carpi dove uno studente straniero di 16 anni sostiene che l’autista si sia rifiutato di farlo salire nonostante avesse un regolare biglietto. Secondo la versione del conducente invece, sarebbe stato il ragazzo a non voler salire, e durante una discesa per gestire la calca degli giovani, il 16enne avrebbe tirato un calcio ad una ruota facendosi riprendere dal conducente. Alla reazione, il giovane avrebbe detto: “chiamo i carabinieri perché lei mi impedisce di farlo e aspetto qui finché non arrivano”. Stando ad alcune informazioni, l’uomo avrebbe già avuto qualche problema di questo tipo.