Assaltano aree di servizio con furgoni rubati, a Gualtieri

Un gruppo di ladri ha rubato alcuni autocarri per recarsi in alcune aree di servizio e abbattere le colonnine self service, poi caricate a bordo. E’ successo il 6 maggio scorso a Gualtieri, e stava per succedere di nuovo alo stesso distributore, ma il gruppo è stato dai carabinieri di Boretto e Gualtieri che, allertati dal titolare, hanno messo in fuga i ladri, non ancora rintracciati. Sul furgone rubato però i militari hanno proceduto ai rilievi delle impronte digitali, che verranno analizzate dai Ris di Parma per poi essere comparate coi pregiudicati censiti in banca dati.