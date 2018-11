Artoni confermato agli arresti domiciliari

Don Ercole Artoni riceve una conferma per la misura cautelare come già era successo per l’altro indagato, il commerciante Aldo Ruffini che si trova in carcere. I due sarebbero stati accusati di minacce nei confronti presidente del tribunale Cristina Beretti per ottenere il dissequestro del maxi patrimonio da 24 milioni di euro di Ruffini. Contestata anche l’aggravante di aver fatto riferimento “agli associati della ’ndrangheta cui fanno a capo i Grande Aracri, processati in Aemilia, processo presieduto anche dalla Beretti”. Don Ercole Artoni si era inoltre difeso così: “Sono stato mal interpretato. Non volevo minacciare né tantomeno spaventare la dottoressa Beretti: ho solo riferito, nell’ambito di due incontri avvenuti per altri motivi, delle frasi che mi preoccupavano”.