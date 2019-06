Arrestati due pakistani a Rolo, per rapina

Due pakistani residenti a Rolo, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di concorso in rapina aggravata per aver aggredito, picchiato e rapinato un connazionale 29enne. Quest’ultimo era nella stazione ferroviaria di Rolo quando è stato avvicinato dai due che, dopo averlo pestato gli hanno rubato il borsello con dentro i documenti personali e denaro in contanti. Uno di loro dovrà rispondere anche della rapina a un indiano 37enne avvenuta alla stazione del paese il giorno prima.