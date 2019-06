Si arrampica sulla torre dell’orologio in piazza Prampolini

Tensione in piazza Prampolini, dove un uomo è stato visto sulla sommità della torre dell’orologio ora in ristrutturazione esterna, salito grazie alle impalcature del cantiere. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura e della polizia locale, mentre i vigili del fuoco hanno scalato la costruzione per cercare l’uomo, che nel frattempo si era nascosto. Riportato in piazza Prampolini, il 40enne è stato caricato su una ambulanza. Ancora sconosciute le cause del gesto.