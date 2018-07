La mostra di David Bonisoli e un reading-concerto come anteprima di Albinea Jazz 2018

Si aprirà venerdì 13 luglio, con un’anteprima dedicata all’arte e alla musica, la 31esima edizione di Albinea Jazz.

L’appuntamento sarà alle 21 nella sala civica di via Morandi 9 con l’inaugurazione della mostra di David Bonisoli dal titolo “Note, Jazz & Stelle”.

Il vernissage che aprirà l’esposizione, avrà come protagonista l'autore, che si intratterrà con i presenti per una breve intervista. A seguire un reading musicato, curato dalla voce recitante di Graziella Ferraccù e accompagnato al piano da Maurizio Trasatti, farà da assonante cornice alle opere esposte: come i ritratti eseguiti a pennello, anche le parole tratteggeranno le storie, le vite delle grandi stelle come Chet Baker, di Billie Holiday, Thelonious Monk, Marylin Monroe e altri, proponendo racconti fantastici, aneddoti biografici, stralci di diari, intarsiati a tanto jazz suonato dal vivo dall’ensemble “Woman in jazz” composto da Sofia Gonzalez (voce), Isabel Suarez (sax), Lucia Boiardi (contrabbasso) e Chiara Giaroli (batteria & sons).

L’ingresso è gratuito.

David Bonisoli nasce il primo maggio 1962 a Zurigo e abita a Pratissolo di Scandiano. Dall’età di 15 anni dipinge con varie tecniche (olio, acquarello, pastello). Nelle sue opere colori e suoni, come in un concerto jazz, si identificano fissando ritratti di artisti in una inaspettata rappresentazione pittorica di note e stelle. Dall’amalgama simbiotica tra musica e pittura sono nati per incanto gli originali ritratti, quasi parlanti, di artisti jazz e pop che hanno segnato la storia della musica di tutti i tempi.

La mostra sarà visitabile fino al 22 luglio.