Pur rimanendo in città o in provincia, ecco dove andare a godersi il fine settimana

Fine settimana ricco di appuntamenti in città e provincia. Pubblichiamo un elenco dei principali eventi ricordandovi che la data di pubblicazione è quella di venerdì 14 settembre e che gli eventi vanno fino a domenica 16 settembre.

IN CITTA'



Teatro Valli: l’inaugurazione del Festival Aperto di Reggio Emilia è sabato 15 settembre prossimo, ore 20.30, al Teatro Municipale Valli con Enrico Rava, tromba e Stefano Bollani, pianoforte. La coppia più affiatata e famosa del jazz italiano si esibisce in uno straordinario concerto, un’occasione unica per ascoltare i brani degli album che negli anni hanno pubblicato insieme, e molto altro.

Piazza Prampolini: profumi, sapori e colori d’oltralpe in questa nuova edizione del Mercatino Regionale Francese che si terrà, fino al 16 settembre a Reggio Emilia in Piazza Prampolini. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese.

Parco Caprette: sabato tutti i cittadini potranno partecipare a una mattinata ecologica in collaborazione con l’asineria Ariaperta e Decathlon Reggio Emilia. Insieme agli asinelli Legambiente percorrerà il torrente Crostolo per raccogliere i rifiuti e, dopo una merenda a base di frutta, si faranno attività sportive. Il programma prevede: 8,30 ritrovo al Parco delle Caprette, 9-11 pulizia del torrente, 11-11,30 merenda con frutta e succhi, 11,3012,30 sport e attività con gli asinelli, 12,30-13 chiusura evento.

Roncocesi: Cloroplasti Festival, festival di energie creative nel parco. Incontri, installazioni, spettacoli, laboratori, sport e benessere, cicloturismo, cibo e musica, bancarelle a Roncocesi al Parco A. Montanari, in piazza Ovidio Fontanesi. Il 15 settembre – dalle 10 alle 23 e il 16 settembre – dalle 10 alle 19. Per informazioni telefonare ad Associazione Culturale Cinqueminuti, tel. 347.4416833.

Fiere: gatti di razze pregiate, esemplari rarissimi e gatti di casa da tutto il mondo: anche quest’anno Reggio ospiterà sabato 15 e domenica16 settembre, dalle 10 alle 18.30, al padiglione D delle Fiere di Reggio Emilia la Mostra internazionale Felina “Star Cats”.

Fiere: domenica, a Reggio, Zebra’s, mercato libero scambio con esposizione di volatili esotici, al Centro Esposizioni, via Filangieri 15, dalle 8 alle 14. Info: fieREmilia tel. 0522.503511; SOR (Società Ornitologica Reggiana) tel. e fax 0522.515118

Rivalta: domenica, dalle 10 alle 19, “Assaggi e Paesaggi Estensi” alla Reggia di Rivalta. Mercato del Contadino con i prodotti delle aziende agricole e agriturismo della Rete di Campagna Amica. Dalle 15 alle 19 visite guidate ai seminterrati e al giardino segreto. Ore 17: degustazione del frizzante della Duchessa. Ore 18: concerto del coro femminile di canti popolari e musica “Le Falistre e i Fulminant” ideato e diretto da Mara Redeghieri. Info: Associazione Culturale Insieme per Rivalta tel. 340.9775042.

IN PROVINCIA



Bibbiano: domenica, a Bibbiano, si terrà la 150esima edizione di “Bibbiano Produce”, mostra-mercato del miglior Parmigiano Reggiano, dei prodotti alimentari DOP e IGP Matildici, artigianali, commerciali e industriali. Ci saranno spettacoli, mostre, proposte eno-gastronomiche, mercati e luna park – in centro storico – tutto il giorno – Info: Comune tel. 0522.253211.

Gattatico, Fuori Orario: ai blocchi di partenza la nuova stagione per il circolo Fuori Orario che si aprirà sabato 15 settembre a Taneto di Gattatico. Le luci si riaccendono sulla musica di Apocalypse che proprio per la serata inaugurale del circolo ospiterà Brooks, dj di spicco del panorama Edm internazionale le cui azioni nel borsino delle produzioni dance sono volate alle stelle anche grazie a collaborazioni con personaggi del calibro di David Guetta & Martin Garrix.

Casalgrande: sabato e domenica, a Casalgrande, si terrà la Fiera di Settembre – concerti, spettacoli, tornei sportivi, mostre – in centro storico – tutto il giorno – Info: Comune tel. 0522.998570.

Cadelbosco Sopra: fino a martedì 18 settembre a Cadelbosco Sopra ci sarà la Fiera del Fojonco, appuntamento di fine stagione prima dell’arrivo dell’autunno. Da segnalare, nel ricco calendario di eventi, oggi alle 21 piazza XXV Aprile si animerà a ritmo di musica con il dj-set di Luna di Notte, in collaborazione con l’associazione dei commercianti Le Vetrine del Fojonco. Domenica la giornata inizierà alle 9 in via Galilei con l’esposizione delle macchine agricole d’epoca a cura di Amac mentre lunedì, alle 16.30, in biblioteca appuntamento finale con “Lunedì in favola”, narrazione a cura dei volontari della biblioteca.

Novellara: il tour di Cucine a Motore, dal 14 al 16 settembre, fa tappa in piazza Unità d’Italia a Novellara. Sarà un appuntamento davvero speciale, tra gli irresistibili sapori dello street food in versione gourmet, preparato dalle migliori cucine su ruote, e uno strepitoso Buskers Festival tra musica e performance circensi. Nella tre giorni a Novellara si potrà gustare la miglior tradizione delle regioni italiane e tante specialità pronte a soddisfare anche i palati più esigenti.

Gualtieri: Umberto Tirelli-Ritorno a Gualtieri. Sabato inaugurazione della mostra dedicata a Umberto Tirelli, nel novantesimo anno dalla nascita. A Palazzo Bentivoglio, in piazza Bentivoglio: la mostra sarà visitabile fino al 25 novembre, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 – Info: Comune tel. 0522.221869; 0522.221853.

Guastalla: domenica, a Guastalla, “L’Impavida di Emilia, cicloturismo d’epoca”. Manifestazione ciclistica dagli argini del Po alle terre di Canossa con biciclette d’altri tempi e partenza in piazza Mazzini alle 8,30, Info: Arvales Fratres di Vitaliano Biondi tel. 0522.922111; UIT Guastalla (Ufficio Informazioni Turistiche) tel. e fax 0522.839763.

Casina: domenica, a Casina, “Le erbe del borgo”, mostra mercato di piante, erbe e rimedi naturali; laboratori, incontri e visite guidate per adulti e bambini – c/o il Castello di Sarzano, via Sarzano La Torre 3 – dalle 9 alle 20 – Info: Comune tel. 0522.604711; Rita Tirelli tel. 338.4886748.

Castelnovo Monti: sabato 15 settembre nella bella cornice del lago di Virola, è in programma nel pomeriggio una gara di pesca a coppie prendi e molla. Domenica 16 settembre nel piazzale del Centro Fiera di via dei Partigiani dalle 9.30 si terrà la seconda edizione del Raduno di Trattori e mezzi agricoli. Sempre domenica, 16 settembre, appuntamento musicale di alto livello con il September Choral Festival che insieme al PiccoloSistina, a partire dalle 15.30 suoneranno nelle più belle piazze del Centro Storico per poi trasferirsi all’Oratorio Don Bosco per gli ultimi canti e il buffet conclusivo (info e aggiornamenti sulla pagina FB Compagnia PiccoloSistina).