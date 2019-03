Appartamento usato da donne cinesi per prostituirsi

Posto sotto sequestro preventivo un appartamento della zona stazione di Reggio Emilia, dove hanno avuto luogo episodi di prostituzione da parte di alcune giovani donne cinesi. L’appartamento si trova in via Paradisi 8, e risulta essere regolarmente in affitto da una donna cinese di 40 anni. All’interno dell’abitazione sono stati trovati i giacigli, profilattici e altri oggetti riconducibili all’attività illecita. Al locale sono stati affissi i sigilli.