Appalti truccati, indagate 15 persone a Reggio Emilia

Perquisizioni in Comune e nelle sedi delle società che hanno vinto determinati appalti, per un totale di 15 indagati per turbata libertà degli incanti, falsità ideologica del pubblico ufficiale, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e corruzione. Secondo i rapporti delle Fiamme Gialle, si tratta di “rilevanti appalti del Comune di Reggio Emilia”, tenutisi negli ultimi tre anni. “Le prime ricostruzioni investigative hanno fatto emergere qualificati indizi di irregolarità nelle procedure di affidamento dei lavori o dei servizi afferenti: la nomina del direttore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona; l’affidamento dei servizi legali ed assicurativi del Comune; la rimozione di veicoli e ripristino sicurezza stradale; la gestione di riscaldamento e manutenzioni impianti edifici comunali; la gestione di aree di sosta comunali e trasporto scolastico”.