Anziane minacciate e rapinate durante una passeggiata, a Canali

Tre anziane signore sono si sono recate dalla Polizia subito dopo essere state vittima di una rapina durante una passeggiata a Canali. Le donne hanno infatti raccontato di essere state avvicinate da un uomo in sella ad una bicicletta e col volto in parte coperto da un cappuccio, il quale ha tirato fuori un coltello per minacciare le signore al fine di farsi consegnare i telefoni e le borsette.