Ambulante blocca rampa per disabili in piazza Martiri

Durante il consueto mercato del centro storico di Reggio Emilia, uno dei venditori ambulanti di piazza Martiri ha posizionato il proprio stand davanti allo scivolo per i disabili, rendendo impossibile l’accesso all’area della fontana e impedendo il passaggio a un ragazzo in carrozzina insieme ai suoi compagni di classe. In seguito il venditore avrebbe riferito di aver avuto indicazioni di sistemarsi in quel preciso punto. “E’ stata applicata una determina del Comune circa il posizionamento dei banchi. Nei pressi è presente un’altra rampa di accesso”, dichiara il Comando di Polizia, che ha comunque portato l’ambulante a spostare la mercanzia e riaprire il passaggio.