Altinier: otto giornate al Duca

REGGIO EMILIA – Stangata alla Reggiana del giudice sportivo che, in base al referto stilato dall’arbitro Pierpaolo Pierotti di Legnano e i suoi collaboratori, ha comminato una serie di multe e maxi-squalifiche. Non si sa, invece, quali provvedimenti prenderà la polizia nei confronti dei tifosi per l’invasione di campo.

Per quel che riguarda i danni allo stadio provocati dai propri ultras la Reggiana dovrà pagare 10mila euro di multa “perché propri sostenitori dopo aver divelto numerosi seggiolini del settore loro riservato li lanciavano sul terreno di gioco senza conseguenze” e perché 200 tifosi “invadevano il campo con atteggiamento minaccioso cercando il contatto fisico con i sostenitori della squadra avversaria”. La multa è stata comminata anche per i danni provocati dai giocatori e dai tesserati della Reggiana negli spogliatoi, qualche porta e qualche arredo.

Il giudice ha comminato 5mila euro di multa anche al Siena per l’invasione di campo di alcuni loro sostenitori.

Pesanti, invece, le conseguenze sul piano disciplinare per i tesserati della Reggiana. L’attaccante Cristian Altinier, autore del gol del pareggio nel recupero, è stato squalificato per otto giornate perché l’arbitro sostiene di essere stato minacciato di morte. Alessandro Bastrini ha rimediato due giornate di qualifica. Il ds della Reggiana Giuseppe Magalini, che dopo il pareggio era corso in trance agonistica sotto la curva, è stato inibito fino al 30 settembre e multato di mille euro per aver protestato in modo veemente in occasione del rigore. Stessa sanzione per il team manager Michele Malpeli. Cinque gare effettive di stop e mille euro di ammenda sono stati appioppati anche agli allenatori Massimiliano La Rosa e Andrea Tedeschi, il preparatore dei portieri Andrea Rossi e il preparatore atletico Marco Bresciani. Squalifiche anche per il dottore Franco Taglia (tre gare) e il massaggiatore Gianfranco Mastini (cinque gare)