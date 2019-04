Allarme bomba a Villa Minozzo, intervenuti gli artificieri

Sono a lavoro i Carabinieri e gli artificieri a Gazzano di Villa Minozzo, dove durante alcune operazioni di pulizia è stata rinvenuta in un’area privata una granata di artiglieria. L’allarme è stato dato di mattina, dopo il quale i militari hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area mentre aspettavano l’arrivo delle squadre specializzate in ordigni. L’esplosivo in questione misura 36 centimetri di lunghezza e 40 centimetri di diametro.