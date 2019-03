Alex Morini, mistero sulle cause del malore

Il caso di Alex Mornini, il ragazzo morto sabato scorso a 19 anni dopo una partita di basket con gli amici, continua ad essere poco chiaro soprattutto riguardo le cause del malore che hanno colpito il giovane. La salma sarà quindi sottoposta ad un riscontro diagnostico, per poi essere restituita alla famiglia che potrà celebrare il funerale. Si dovrà però aspettare alcuni giorni, per permettere ad alcuni parenti provenienti dalla Russia di raggiungere la famiglia.