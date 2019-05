Albanese arrestato per detenzione ai fini di spaccio, a Regina Pacis

Un 34enne albanese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio a Regina Pacis, dove è stato trovato con una decina di dosi di cocaina e 24.000 euro nella sua abitazione. Dopo aver visto l’uomo entrare nel parco e nascondere un involucro ai piedi di un albero, i militari si sono fermati per verificare quanto stesse accadendo, ritrovando appunto le dosi. A quel punto il 34enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio ed è adesso in attesa del rito direttissimo in tribunale.