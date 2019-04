Acquazzone riversa fango e terra su una strada a Castellarano

Un violentissimo acquazzone di dieci minuti si è abbattuto a Castellarano sulla strada che collega la città alla frazione San Valentino, riversando sull’arteria stradale una gran quantità di terra e fango proveniente da un campo agricolo limitrofo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castellarano, poi raggiunti dai vigili del fuoco, al fine di garantire la viabilità: la strada è stata in seguito chiusa per motivi di sicurezza e i lavori per ripulirla richiederanno tutta la giornata.