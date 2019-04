Accuse contro il Comune di Reggio Emilia, 105 le cause aperte

Sono in tutto 105 le cause aperte con il Comune di Reggio Emilia da parte di cittadini, società e un ministero, portate davanti a giudice di pace, tribunale, Tar, Corte d’Appello, Cassazione e Consiglio di Stato. Se per assurdo i contenziosi avessero un riscontro a favore delle accuse, l’amministrazione dovrebbe effettuare risarcimenti per 11,6 milioni di euro. Si tratta di situazioni molto varie, che vanno da risarcimenti danni da sinistro stradale in opposizione ai verbali della polizia, a richieste di migliaia di euro per vicende sanitarie.