Accusato di furto a Villa Minozzo

Un uomo di 50 anni residente a Villa Minozzo, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato per aver derubato una casa a Toano e aver tentato di svaligiare un’altra il 16 aprile scorso. Nel primo furto, l’uomo si era arrampicato lungo la grondaia di un’abitazione per poi entrare e rubare monili in oro prelevati da una cassaforte mentre nel successivo colpo il proprietario, sentendo dei rumori, si è avvicinato alla finestra trovando il ladro che si è dato alla fuga.