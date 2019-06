Accoltellato in via Roma, in ospedale un pakistano

Un pakistano di 32 anni è stato pugnalato alla schiena in via Roma, all’incrocio con via Filippo Re, al termine di una rissa con un altro connazionale. Sul posto sono subito giunte due ambulanze e due volanti della polizia che hanno trasportato la vittima al Santa Maria Nuova, non in pericolo di vita. Si cercano i responsabili del gesto.