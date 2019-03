Si abbassa i pantaloni davanti ad un ragazzino su un autobus, denunciato per atti osceni aggravati

Un giovane reggiano, di ritorno a casa a bordo di un autobus Seta sul tragitto Sassuolo-Tonao è stato vittima di un episodio di molestie il 28 febbraio scorso. Un uomo rimasto da solo in compagnia del ragazzo nei sedili posteriori del mezzo, ha approfittato del momento per calarsi i pantaloni compiendo atti di autoerotismo. Tornato a casa, ha raccontato tutto alla madre che ha denunciato l’uomo ai Carabinieri di Toano. I militari sono quindi risaliti ad un nordafricano di 55 anni di Casalgrande, denunciato per atti osceni aggravati.