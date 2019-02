Una 60enne viene schiaffeggiata sulle strisce pedonali

Intervenuta la polizia a seguito di un episodio dove una donna di 60 anni italiana ha richiesto l’intervento dei militari, dopo essere stata schiaffeggiata da una sconosciuta per non aver dato la precedenza pedonale mentre entrambe stavano percorrendo via Sani in direzione opposta. Non volendo cambiare direzione infatti, le due hanno iniziato a discutere finendo per alzare le mani. L’altra signora, una 50enne, ha infatti tirato uno schiaffo all’altra per poi allontanarsi, ma dopo essere stata rintracciata dai poliziotti, è stata denunciata per lesioni personali.