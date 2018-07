Marchetti (Lega): "Politiche del benessere di cani e gatti: altolà all'accentramento regionale, ora la parola torna ai Comuni"

“Finalmente le politiche connesse al benessere degli animali tornano anche ai Comuni che ospitano strutture di ricovero per cani e gatti”. Commenta così il consigliere regionale, Daniele Marchetti, l'approvazione del suo emendamento da parte dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

“Con questo emendamento – spiega il consigliere leghista - mettiamo un freno al processo di centralizzazione che ha portato in capo alla Regione competenze che prima venivano gestite a livello provinciale. Sino ad oggi, infatti il “Tavolo regionale per la Tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo” avrebbe sostituito tout-court i vecchi comitati provinciali e questo faceva venir meno il contatto con le problematiche specifiche connesse ai diversi territori”

“Grazie al nostro emendamento, invece, oltre a rendere il “Tavolo regionale” realmente consultivo, garantiremo una rappresentatività ai comuni sedi di strutture di ricovero per cani e gatti (che dovranno essere almeno una per provincia) attraverso l’ingresso al tavolo di almeno un rappresentante per provincia.Al fine di gestire al meglio le politiche sul benessere animale, come ad esempio il funzionamento dei canili e dei gattili, ritengo infatti essenziale mantenere il giusto equilibrio tra Regione, Comuni, Ausl e associazioni animaliste” aggiunge Marchetti.

“Del resto è importante, non solo sotto l'aspetto affettivo, ma anche dal punto di vista della sicurezza, sanitaria o stradale, se pensiamo al fenomeno del randagismo, che una parola determinanate sulle politiche del benessere animale spetti ai singoli Comuni. Cerchiamo di non commettere gli errori gravissimi commessi da quelle realtà regionali in cui queste tematiche o non vengono gestite o vengono centralizzate con risultati pessimi” chiosa il consigliere del Carroccio.