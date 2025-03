Nessuno ti ha mai parlato di “terapia del dolore”: cos’è il dolore cronico?

Mal di schiena che ritorna ciclicamente, fastidi al collo che non passano, articolazioni che sembrano sempre infiammate. Se ti ritrovi in queste situazioni, potresti non avere a che fare con un semplice malessere momentaneo, ma con un problema ben più serio: il dolore cronico.

Questa condizione colpisce milioni di persone, spesso in silenzio, e viene troppo spesso sottovalutata. Eppure, riconoscerla e intervenire per tempo può cambiare radicalmente la qualità della vita. Scopri i 5 campanelli d’allarme da non ignorare.

1. Il dolore dura da più di tre mesi

Questo è il primo e più importante segnale. Quando un dolore continua a ripresentarsi o non si risolve nell’arco di tre mesi, non è più classificabile come acuto. In questi casi, il dolore diventa una condizione clinica da monitorare, non solo un sintomo.

2. Hai già fatto esami, ma non emerge nulla di specifico

Spesso, chi soffre di dolore cronico si sente smarrito: gli esami non mostrano anomalie evidenti, eppure il dolore persiste. È una condizione comune, che richiede un approccio diverso, più complesso e specialistico.

3. Il dolore influisce sulle tue abitudini quotidiane

Dormire male, evitare l’attività fisica, ridurre gli spostamenti, sentirsi stanchi o demotivati. Il dolore cronico ha effetti che vanno ben oltre la parte fisica e possono impattare in modo profondo anche sulla salute mentale e sulla vita sociale.

4. Stai abusando di antidolorifici senza risultati duraturi

Se ti ritrovi a ricorrere con frequenza a farmaci da banco per tamponare il dolore, forse è il momento di fermarti e riflettere. La soluzione non è nella soppressione momentanea del sintomo, ma in un inquadramento terapeutico mirato.

5. Nessuno ti ha mai parlato di “terapia del dolore”

In Italia ancora poche persone sanno che esiste una vera e propria disciplina medica dedicata esclusivamente al trattamento del dolore. La Terapia del Dolore coinvolge specialisti che lavorano in sinergia per capire da dove nasce il dolore e come affrontarlo con tecniche farmacologiche, fisiche e talvolta invasive.

Se ti riconosci in almeno uno di questi segnali, è il momento di agire.

