Menù artigianali matrimonio: eleganza e accoglienza a tavola

Il menù non è solo una lista di piatti

Nel contesto di un ricevimento nuziale, il menù è molto più di una semplice indicazione delle portate. È un messaggio di accoglienza, un’estensione dello stile degli sposi e un elemento di design che arricchisce la mise en place.

Per questo motivo i menù artigianali per matrimonio stanno diventando sempre più richiesti, non solo per la loro bellezza estetica, ma per il significato che trasmettono.

Cos’è un menù artigianale?

A differenza dei menù standard forniti spesso dal catering o dalla location, i menù artigianali sono realizzati a mano o comunque personalizzati da professionisti del settore creativo.

I materiali spaziano dalla carta riciclata a quella martellata, dal velluto al plexiglass trasparente, con possibilità di stampa tipografica, calligrafia o illustrazioni floreali.

In questo modo, ogni menù diventa un piccolo oggetto d’arte che racconta lo stile dell’evento.

Menù per ogni invitato o uno per tavolo?

Una delle domande più frequenti tra gli sposi riguarda la quantità: meglio un menù per ogni invitato o uno solo per tavolo?

La tendenza contemporanea – e anche la più elegante – è quella di prevedere un menù per ogni singolo ospite.

Non solo per motivi pratici (è più semplice leggerlo), ma soprattutto per comunicare attenzione e cura verso chi partecipa.

Un menù personale è un gesto di gentilezza che fa sentire l’invitato davvero importante.

Coerenza visiva e armonia stilistica

Come per tutti gli elementi della wedding stationery, anche il menù dovrebbe essere coerente con il concept dell’intero matrimonio.

Colore, font, illustrazioni e impaginazione possono essere coordinati con inviti, tableau e segnaposto, contribuendo a creare un effetto visivo armonioso.

Il menù come ricordo del ricevimento

Sempre più coppie scelgono di personalizzare i menù anche con piccoli dettagli narrativi, come il nome dell’invitato, una citazione, o un piccolo aneddoto legato alla pietanza.

In questo modo, oltre a servire il suo scopo informativo, il menù diventa anche un ricordo da portare via, magari accompagnato da un segnaposto o una bomboniera.

